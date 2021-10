Em 10 milhões de aberturas de contas digitais, 5% foram tentativas de fraude

Em uma amostra de 10 milhões de operações de registros digitais e aberturas de contas em alguns dos principais bancos do País, realizadas por meio de sua plataforma, a Flexdoc detectou que cerca de 5% delas eram tentativas de fraude, nas quais foram usados dados de terceiros ou documentos não autênticos, e alertou as instituições.

A Flexdoc processa 300 mil aberturas de contas e cadastros de benefícios para bancos públicos e privados por dia. Há apenas dois anos, uma operação demorava, em média, seis minutos para ser concluída. Hoje leva três minutos e meio.

Um quarto dos registros só obtém sucesso após cinco tentativas. Os usuários esbarram em dificuldades para tirar fotos nítidas de documentos imprescindíveis ao cadastro ou até de si próprios, as “selfies”, necessárias ao reconhecimento facial. No ano passado, a Flexdoc respondeu por aproximadamente metade do processamento ótico de transações realizadas no sistema financeiro brasileiro.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 13/10/2021

