Em 1ª assembleia remota, IBGC escolhe novos conselheiros

Em quarentena por conta do novo coronavírus, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) realizou pela primeira vez sua Assembleia Geral Ordinária (AGO) de forma eletrônica, com transmissão online. Os associados votaram e escolheram três novos conselheiros de administração do IBGC, que integrarão o colegiado até 2022. São eles Gabriela Baumgart, do Grupo Baumgart, dono de negócios como o Shopping Center Norte, Novotel e Vedacit, Claudia Elisa Soares, que tem passagem na Ambev, Pão de Açúcar e Votorantim Cimentos e Armando de Azevedo Henriques, presidente da Angra Energy Partners.

Nomes de peso. Também eram candidatos Leonardo Pereira, Marcelo Gasparino da Silva, Nelson Luiz Paula de Oliveira e Patrícia Pellini. Os três novos conselheiros substituem Doris Wilhelm, Monika Conrads e Vicky Bloch, cujos mandatos chegaram ao fim. Também integram o colegiado Carlos Eduardo Lessa Brandão, Henrique Luz, Leila Loria, Iêda Novais, Israel Aron Zylberman e Leonardo Wengrover.

