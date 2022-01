Em ano de recorde de M&A, empresas brasileiras fazem 58 fusões nos EUA

As empresas brasileiras escolheram os Estados Unidos como seu principal destino para fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês). No ano passado, investiram R$ 10,3 bilhões em 58 transações no mercado americano, segundo a consultoria Transactional Track Record (TTR). Outros dois destinos preferidos das companhias locais, mas com bem menos operações, foram México, com 17 negócios, e Argentina, com 16.

Se aumentou a procura de negócios de empresas brasileiras nos EUA, também aumentou bastante o interesse de empresas americanas em fazer M&A aqui. Foram 244 transações no Brasil em 2021, aportando R$ 91,5 bilhões – os EUA foram o país que mais investiu no mercado corporativo doméstico. Em número de negócios de companhias americanas no Brasil, houve expansão de 93,6% na comparação com 2020. Em segundo lugar como o país que mais faz M&A no Brasil aparece a Argentina, com 39 negócios.

A crescente procura por operações fora do Brasil ocorre em meio a um boom de fusões e aquisições no mercado brasileiro, que vem batendo recordes. No ano passado, foram nada menos que 2.560 transações, expansão de 51%. Juntas, movimentaram R$ 595,5 bilhões, crescimento de 143% ante 2020, de acordo com a pesquisa da TTR. O setor de tecnologia foi o mais ativo, com mais de 930 transações.

Entre os bancos de investimento que assessoram esses negócios, Bradesco BBI foi o líder em número de transações, com 93 M&A em 2021. Já o BTG Pactual liderou em volume financeiro dos negócios, com R$ 157,5 bilhões.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 24/01/22, às 16h34.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com