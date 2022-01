Em busca de diversificação, Itaú BBA estreia no mercado de dívida da Suíça

Em uma estratégia para diversificar fontes de financiamento, o Itaú BBA International, que pertence ao Itaú Unibanco, fez ontem sua estreia no mercado de dívida da Suíça emitindo 150 milhões de francos suíços, o equivalente a US$ 163 milhões.

Os papéis do Itaú BBA têm prazo de 3 anos e saíram com taxa de 0,56%, abaixo do inicialmente sinalizado ao mercado, na casa dos 0,7%, indicando boa demanda. O emissor dos papéis é o Itaú BBA Internacional, com sede no Reino Unido, com rating “A3”, seis níveis acima do Itaú Unibanco no Brasil, que tem a nota limitada pela classificação soberana.

Com o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) sinalizando que deve começar a a elevar os juros já em março, o mercado suíço de dívida tem atraído empresas da América Latina, sobretudo do Chile, neste início de 2022. Na semana passada, a Corporación Andina de Fomento (CAF), o banco de desenvolvimento da região, captou 350 milhões de francos (US$ 380 milhões) em títulos de dívida verdes com prazo de 5 anos.

A última empresa brasileira que emitiu no mercado de dívida da Suíça foi o Banco Safra, em fevereiro de 2014.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 26/01/22, às 15h35.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com