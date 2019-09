Em busca de dobrar base, Next, do Bradesco, avança em serviços sem custo

Focado em dobrar sua base de clientes em 2020, o Next, banco digital do Bradesco, está avançando na oferta de serviços gratuitos. Além da conta e do cartão de crédito internacional, a instituição passou a oferecer transferências para outros bancos (DOC e TED) ilimitadas e sem custo, em um sinal de que entendeu o que impulsiona as fintechs, que cresceram com ofertas ágeis e gratuitas. Vale lembrar que o Next nasceu cobrando pela conta e depois recuou.

Contra-ataque. O Next tem hoje 1,5 milhão de contas e quer bater 2 milhões neste ano. Até 2020, sua meta é dobrar a base, para 4 milhões. A depender de quando atingirá o feito, poderia despontar na liderança dos bancos digitais. Resta combinar com os rivais, o mineiro Inter, que já tem 3 milhões de clientes, e o Original, que está rumo a essa marca.