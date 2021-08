Em cruzada contra Huawei, EUA pedem ao Brasil incentivo a fornecedor

Em mais um capítulo da cruzada dos Estados Unidos contra a chinesa Huawei, líder mundial no fornecimento de equipamentos para telefonia 5G, representantes do governo norte-americano pediram que o Brasil adote uma política de incentivo ao OpenRan, padrão que permite que equipamentos e programas de diferentes fornecedores conversem entre si.

Os Estados Unidos pediram ao governo incentivos fiscais para ampliar a cadeia de fornecedores. Indiretamente, a iniciativa reduziria o poder de fogo da Huawei no médio e longo prazo. O assunto foi discutido em reunião na embaixada com representantes de empresas como IBM, Dell, Qualcomm e Nokia.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) afirmou que já criou um grupo de trabalho sobre o OpenRan. No entanto, disse que qualquer incentivo esbarra nos limites e regras do Orçamento – que já estão no limite.

