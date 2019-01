Em Davos, Doria negocia investimento asiático de R$ 7 bi para São Paulo

Em fase de negociações avançadas, o governador de São Paulo, João Doria, reuniu-se ontem com o presidente mundial do grupo Royal Golden Eagle (RGE), Anderson Tanoto, em Davos, na Suíça. Eles discutiram investimentos de R$ 7 bilhões que o grupo indonésio deverá fazer no interior do Estado. As conversas continuam na próxima sexta, 25, quando o executivo estará na capital paulista.

Há vagas. A expectativa é que a companhia asiática use as cidades paulistas de Botucatu, Lençóis Paulista e Bauru para expandir a presença no Brasil. Hoje, a empresa controla a Bracell, que produz celulose solúvel em Camaçari (BA) e cultiva eucalipto em 21 cidades baianas. A expectativa é de gerar 7 mil empregos na região, em 30 meses após implantação do projeto. Em agosto de 2018, os indonésios concluiram a aquisição da Lwarcel Celulose, em Lençóis Paulista. (Cristiane Barbieri)

