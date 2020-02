Em dia de balanço, Vale se reúne com municípios mineradores

A Vale tem reunião técnica marcada para hoje com a Associação dos Municípios Mineradores de Minas e do Brasil (Amig). Em pauta, está a recuperação das barragens da mineradora e a possibilidade de retomada de suas operações nos municípios afetados pela paralisação das atividades após o rompimento da barragem 1 da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG), em 25 de janeiro de 2019. As fortes chuvas que atingem o Estado elevaram o nível de preocupação com a estabilidade das barragens em Minas, mas a reunião é parte de uma agenda de encontros bimestrais instituída entre a Vale, a associação e os prefeitos após a tragédia em Brumadinho.

Pressão por apoio. Nas próximas semanas, um novo encontro terá como tema a recomposição pelas perdas da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) às dez cidades mineiras que mais impactadas pela tragédia: Barão de Cocais, Brumadinho, Belo Vale, Itabira, Itabirito, Congonhas, São Gonçalo do Rio Abaixo, Mariana, Sarzedo e Nova Lima.

A Amig reivindica que a companhia mantenha em 2020 os aportes fechados individualmente com cada uma das prefeituras no ano passado. O acordo inicial, assinado em abril, previa apoio total de R$ 100 milhões dividido entre as cidades que deixaram de arrecadar impostos, para que mantivessem serviços essenciais à população. A compensação já foi prorrogada duas vezes em 2019, mas os termos para este ano ainda estão sendo discutidos.

