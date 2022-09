Em encontro com Lula, empresários defendem recriação do MDIC

Executivos da indústria defenderam a recriação de espaços de diálogos institucionais entre o setor e o governo, como o Ministério da Indústria e Comércio, o antigo MDIC, em encontro com o candidato à Presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A centralização da articulação do setor produtivo com o poder público no Ministério da Economia, promovida pelo governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) e sob alçada do ministro Paulo Guedes, não teve êxito, na avaliação desses executivos. A reunião aconteceu na casa do advogado Walfrido Warde, em São Paulo, na terça, 6. Estavam presentes representantes de Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Qsaúde, Siemens, Iochpe e Alstom. Uma fonte ouvida pelo Broadcast Político definiu o encontro como “moderado, pé no chão e ao centro”.

Lula tem falado em retomar PAC

Também foi destacada a necessidade de retomada da atividade industrial e de infraestrutura. O setor cobra a expansão do gasto público como caminho para alavancar a economia. Como mostrou o Broadcast Político, a equipe de Lula tem falado sobre restituir o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) dos governos petistas, que teve forte movimentação de recursos públicos. Na reunião, falou-se também sobre a importância do agronegócio. A produção agrícola do País chegou a ser comparada com a produção de petróleo.

Para ex-presidente, educação é investimento, não gasto

Lula defendeu o papel do Estado como indutor do desenvolvimento econômico e a tese de que a dívida pública do País é reduzida pelo aumento do PIB, à medida que a economia recupera o fôlego. O ex-presidente falou sobre responsabilidade fiscal, destacou a expressão “equilíbrio fiscal” e delimitou as diferenças entre gastos e investimentos – na linha de que alguns gastos, como na área da educação, são, na realidade, investimentos que dão retorno e melhoram as condições do País.

A recuperação da imagem do Brasil no exterior e as relações com parceiros econômicos do Mercosul, temas caros ao segmento, também foram muito abordados na ocasião. Sobre governabilidade e a relação com o Congresso em um novo eventual governo, Lula afirmou ser necessário eleger parlamentares alinhados com sua candidatura ou, ao menos, capazes de dialogar.

Esta nota foi publicada no Broadcast Político no dia 08/09/2022, às 12h39

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse