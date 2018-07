Em expansão, escritório FASV abre frente na área de insolvência

Depois de trabalharem durante três anos em parceria em vários casos, o advogado Gabriel Antonio Soares Freire Junior, fundador do escritório Freire, Assis, Sakamoto e Violante (FASV), trouxe Alexandre Faro, ex-Felsberg, para comandar a recém criada área de Insolvência. Freire tem atuado nos últimos 10 anos como assessor interno de recuperandas e fundos de investimento em ativos problemáticos. Com a chegada de Faro, que fazia parte da equipe de reestruturação de empresas do Felsberg, a banca quer se tornar uma referência na oferta de serviço completo de reestruturação de empresas, incluindo o funding, dada a relação do escritório com fundos.

