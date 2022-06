Em fase de testes, banco digital N26 terá mais 10 mil usuários no Brasil

O banco digital N26 vai abrir as portas para mais 10 mil clientes brasileiros a partir desta semana. A fintech de origem alemã, com 7 milhões de clientes no mundo, opera no País em fase de testes, atualmente com 2 mil usuários, e uma fila de espera que supera os 200 mil. A estreia oficial deve acontecer neste ano, mas não há uma data definida. O N26 vai oferecer crédito, mas também uma plataforma de “cuidado financeiro”, para que os clientes aprendam a lidar com as próprias finanças.

O N26 anunciou o desembarque no Brasil em 2019 e conseguiu licença de Sociedade de Crédito Direto (SCD) junto ao Banco Central em 2020, em plena pandemia. A estreia foi postergada, entretanto, diante dos ajustes nos produtos. A filial brasileira está construindo tudo do zero para estrear.

Na Europa, fintech não oferece cartão de crédito, mas aqui será diferente

Um exemplo é o cartão de crédito. Na Europa, a fintech não oferece o produto, mas sim um cartão de débito associado a uma linha de cheque especial. A cultura de financiamento do brasileiro, porém, tornou obrigatório ter o cartão de crédito por aqui.

Um dos testes que o N26 realiza é na concessão de limites. O banco digital está analisando, na fase-piloto, o que funciona mais: vender um cartão com limite pequeno e aumentá-lo conforme a fatura é paga, modelo muito utilizado por bancos digitais como o Nubank, ou conceder de saída um limite maior, estimulando um maior uso do crédito.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 10/06/22, às 10h59

