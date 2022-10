Em guerra contra plataformas de investimento, Itaú zera corretagem

O Itaú Unibanco vai zerar, a partir desta quinta-feira (6), as taxas de corretagem em ações, Brazilian Depositary Receipts (BDRs), fundos de índice (ETFs, na sigla em inglês) e opções para os clientes de todos os segmentos que negociem exclusivamente pelos canais digitais, seja os da Itaú Corretora ou o aplicativo Íon. Com a iniciativa, o maior banco do País faz mais um contra-ataque na guerra travada com neobancos, plataformas de investimento e corretoras independentes, que têm buscado tirar, no mundo dos investimentos, os clientes de varejo das instituições financeiras tradicionais. Até então, o Itaú cobrava taxa fixa de R$ 4,90 por ordem para a corretagem, e de R$ 2,90 nas operações de curtíssimo prazo, o chamado day trade. As taxas continuam valendo para clientes atendidos via mesa de operações ou telefone.

Tática foi usada por corretoras para ‘roubar’ clientes

Zerar taxas foi uma das armas que marcas independentes (não ligadas a bancos) usaram nos últimos anos para “roubar” clientes das instituições tradicionais. Rico e Clear, da XP, estão entre as diversas corretoras que não cobram em determinadas operações com renda variável.

Banco lançou aplicativo e fez aquisições

O Itaú vem investindo pesado no segmento para virar o jogo: deixou de cobrar taxas na custódia de renda variável, fixa, Tesouro e fundos imobiliários e zerou a corretagem de ETFs geridos pela Itaú Asset. Também lançou o aplicativo Íon, voltado ao varejo, inaugurou escritórios de investimentos e contratou milhares de especialistas. Neste ano, anunciou as compras da Ideal e da Avenue.

O Itaú não informa o número de investidores em sua base de clientes. Alguns dados, porém, mostram que começa a colher frutos do esforço para retomar terreno. Segundo a consultoria Sensor Tower, o Íon chegou a 1 milhão de downloads acumulados em agosto, à frente da Ágora e da própria Itaú Corretora. Em junho, os escritórios da marca geriam R$ 400 bilhões em patrimônio líquido.

