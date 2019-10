Em guerra de taxas, Santander ressuscita carência no crédito imobiliário

O Santander Brasil quer sair pela tangente na briga de taxas no crédito imobiliário. Nesse contexto, o banco vai ressuscitar a carência para o pagamento da primeira parcela. A ideia é conceder seis meses de fôlego para aqueles que financiarem a casa própria com a instituição.

Nada se cria. A carência no crédito imobiliário não é uma novidade no segmento. No passado, quando os bancos também brigaram por taxas na modalidade, o instrumento foi utilizado. A volta da carência, ainda guardada sob sigilo, será anunciada como parte da campanha do Santander para a Black Friday, em novembro.

/COM MARIANA DURÃO

