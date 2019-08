Em IPO ‘secreto’, C&A fará pedido à CVM na segunda

Coluna do Broadcast

A varejista holandesa C&A se prepara para realizar o pedido de registro de sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na próxima segunda-feira, dia 02. No entanto, a companhia fará o protocolo em caráter de sigilo, ou seja, as informações sobre a empresa, tais como o demonstrativo financeiro e outros dados sobre sua atividade, não se tornarão públicas neste momento. Essa possibilidade foi aberta neste ano pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e seguiu uma alternativa já existente nos Estados Unidos desde 2011. No Brasil, a C&A será a precursora. Coordenam a oferta o Morgan Stanley, Bradesco BBI, Citi, BTG Pactual, XP e Santander, conforme a Coluna antecipou na semana passada.

Abuse e use. Esse modelo de análise da oferta públicas pela CVM de forma confidencial foi uma das mudanças propostas pela autarquia na tentativa de destravar emissões. Muitas companhias colocavam essa abertura de informações como problemática, por terem de abrir detalhes estratégicos de seu negócio, sendo que, no meio do processo, poderiam voltar atrás de sua decisão. Procurada, a C&A disse que não comenta rumores de mercado.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter