Em janeiro, somente 19% dos brasileiros guardaram dinheiro

Apenas 19% dos consumidores conseguiram guardar dinheiro no primeiro mês do ano, segundo o Indicador de Reserva Financeira, elaborado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). Entre as pessoas de menor renda, a fatia foi ainda menor: somente 15% dos entrevistados das classes C, D e E disseram ter guardado ao menos parte de sua renda em janeiro. A maioria ainda é bastante conservadora em sua relação com o dinheiro. Em janeiro, 64% dos que declararam ter reserva financeira recorreram à caderneta de poupança para aplicar os recursos//Patrick Cruz

