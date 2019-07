Em Jundiaí, dois laboratórios vão estudar vestimentas para aplicação de agroquímicos

O Instituto Agronômico (IAC), da Secretaria de Agricultura paulista, inaugura nesta segunda-feira, 15, dois laboratórios em Jundiaí (SP) voltados à análise de vestimentas e luvas usadas para aplicação de agroquímicos no campo e pesquisas na área. O investimento foi de cerca de R$ 500 mil. O IAC já avalia 65% dos modelos de vestimentas vendidos no País – o Ministério do Trabalho exige do fabricante certificado de aprovação. O laboratório também realizará estudos como, por exemplo, sobre o que fazer com a vestimenta após sua vida útil, de no máximo um ano.

Cuidado com as mãos

Já o laboratório de luvas é o primeiro do mundo dedicado 100% à avaliação do produto e poderá fazer análises com base na ISO 18.889, norma para certificações de luvas para agroquímicos. O pesquisador Hamilton Ramos, coordenador do programa de qualidade de equipamentos de proteção para a agricultura do IAC, diz que o instituto fará as validações, apesar de o Ministério do Trabalho ainda não exigi-las – o pré-requisito atual é a certificação para uso com químicos em geral. “Por enquanto a avaliação feita pelo IAC será voluntária”, diz.