Em meio à briga de XP e Itaú, BB ‘alfineta’ com campanha de investimentos

O Banco do Brasil aproveitou a ‘treta’ pública entre XP e Itaú Unibanco para dar uma alfinetada na concorrência. No sábado, estreou uma campanha de marketing com o slogan “invista com inovação e segurança”. “Quando o assunto é investimento o Banco do Brasil só briga pro seu dinheiro render mais”, dizia post nas redes sociais da instituição, no sábado.

Almoço de família. A ação ocorre dias após uma campanha de marketing do Itaú Unibanco, sobre a plataforma de investimentos do seu banco de alta renda, o Personnalité, ter gerado a discórdia com a XP, da qual detém 46%. Enquanto um puxa a sardinha como ‘inovador’ e o outro como uma opção ‘segura’, o BB decidiu juntar os dois atributos para surfar na onda da briga de família.

contato: colunadobroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter