Em meio a conversa com Caixa, presidente da CNP vem ao Brasil

O CEO da seguradora francesa CNP Assurances, Frédéric Lavenir, esteve no Brasil essa semana. Entre seus compromissos, teve agenda com o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi. Eles se encontraram quarta-feira, 7, no Hotel Emiliano, em São Paulo, por conta da reunião do Conselho de Administração da Caixa Seguros, empresa em que são sócios.

Quente. A visita do francês ocorre em meio às negociações da CNP com a Caixa para a constituição de uma nova joint venture em seguros. Depois de vários atrasos na conclusão de um novo contrato, que deve ser mais restrito que o atual, visto que o banco público está fazendo um leilão do seu balcão de seguros, a expectativa é de que o francês retorne ao Brasil no fim do mês para assinar, enfim, o acordo com o sócio brasileiro. Procurados, Caixa, Caixa Seguros e CNP não comentaram.

