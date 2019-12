Em meio a desemprego elevado, satisfação do brasileiro com trabalho cresce

Em meio à elevada taxa de desemprego no Brasil, a satisfação do brasileiro com o emprego subiu. O Índice Sodexo de Qualidade de Vida no Trabalho (IQVT) atingiu 6,50 pontos no terceiro trimestre deste ano – uma escala que vai de zero a dez. O resultado é 5% maior que o visto em idêntico intervalo de 2018. No trimestre encerrado em outubro, a taxa de desemprego no País caiu pela primeira vez desde junho, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apesar da redução, ainda são 12,4 milhões de brasileiros sem trabalho no Brasil.

Leia também: Informalidade muda local de trabalho dos brasileiros

Novatos. O levantamento da Sodexo, da área de benefícios, mostra ainda que dentre as profissões estudadas, os estagiários são os mais satisfeitos com a experiência no trabalho, com 7,62 pontos, seguidos pela alta cúpula das empresas, com 7,08 pontos. Na sequência, estão os corretores de imóveis, com 6,79 pontos, e ainda aqueles profissionais que ocupam cargos de coordenação e supervisão, com 6,74 pontos.

Notícia publicada no Broadcast no dia 19/12/2019, às 12:31:08

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter