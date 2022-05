Pague Menos planeja volta às compras em meio à ‘digestão’ da Extrafarma

A Pague Menos deve ir às compras novamente, mas os alvos são diferentes do passado. Em maio de 2021, a empresa adquiriu a Extrafarma por R$ 700 milhões e, se tudo seguir como previsto, terá cerca de 400 novas lojas nos próximos meses. Ainda assim, a rede de farmácias não perdeu o apetite. Acaba de criar uma diretoria de fusões e aquisições cujo foco está em compras menores e estratégicas na área de serviços de saúde e startups. O grupo não revela quanto quer gastar ao todo, mas deixa claro que os cheques serão mais baixos do que o desembolsado na compra da Extrafarma. Segundo dados do primeiro trimestre, a empresa tem cerca de R$ 400 milhões em caixa.

Focos são empresas que ofereçam serviços de saúde

O diretor financeiro da Pague Menos, Luiz Novais, diz que a companhia avalia empresas que tragam mais serviços de saúde que possam ser usados nas clínicas que a rede tem dentro das farmácias. Há várias opções sobre a mesa: investimentos minoritários, majoritários ou parcerias estratégicas. Alguns exemplos desses serviços são soluções ligadas à telemedicina, testes laboratoriais ou acompanhamento nutricional e de doenças crônicas. A lógica é que ao oferecê-los, a empresa aumente o fluxo de clientes, o que consequentemente faz as vendas subirem.

Nas contas da Pague Menos, que já oferece cerca de 50 serviços de saúde, 67% dos clientes que usam algum serviço da clínica também compram algo na rede no mesmo dia da consulta. Novais afirma que é uma relação ganha-ganha, em que o consumidor tem mais acesso à saúde e a empresa aumenta suas receitas. A companhia atende as classes B-, C e D, que têm menos renda disponível para serviços médicos tradicionais.

Rede admite ‘movimentos maiores” após incorporação da Extrafarma

A estratégia de aquisições da Pague Menos vem a calhar com o momento do mercado. Novais afirma que, agora, há mais racionalidade no valor das empresas de tecnologia, as startups. Para ele, como os investidores passaram a entender que a lucratividade desses negócios é um ponto a ser observado, o ambiente está mais favorável aos compradores e há empresas sendo oferecidas a preços mais justos.

“Até temos vontade de fazer outros movimentos maiores, mas isso vai levar um ano e meio, mais ou menos, até incorporarmos a Extrafarma”, diz Novais. Há pouco mais de duas semanas, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) recomendou a aprovação da compra, com a condição de que a Pague Menos venda menos de 3% da rede adquirida. Pela frente agora, a companhia aguarda a aprovação final da compra e uma grande digestão a realizar. Mais para frente, a Pague Menos não descarta uma oferta subsequente de ações (follow on) para se capitalizar para compras mais vultosas.

Ex-Hapvida vai comandar nova diretoria

Para Eugênio Foganholo, sócio da consultoria especializada em varejo Mixxer, a estratégia da rede de farmácias de partir para pequenas aquisições que ajudem a empresa a compor um ecossistema mais completo de soluções em saúde “faz todo o sentido”. Ele lembra, porém, que essa visão de vender saúde além de remédios não é nova e que já tem sido desenvolvida pela concorrente Raia Drogasil (RD). “Não é novidade, mas aumenta as chances competitivas”, considera. Para ele, aquisições aceleram o processo de composição de ecossistema que outras empresas optam por fazer de forma orgânica.

Para comandar a nova diretoria de fusões e aquisições, a Pague Menos chamou o executivo Rodrigo Pirajá, que recentemente atuou como diretor de fusões e aquisições (M&A) na São Carlos S.A., e antes como gerente executivo na equipe de M&A da Hapvida, além de ter ocupado o cargo de analista sênior na Rio Bravo Investimentos. A rede também criou uma vice-presidência de Customer Experience (Experiência do Cliente), sob o comando de Renato Camargo, executivo com 20 anos de experiência e passagem por diversas empresas varejistas e startups. Ele cuidará de quatro diretorias: Serviços Farmacêuticos, Digital, CRM e Marketing.

