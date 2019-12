Em meio à guerra das maquininhas, Cielo reforça rede física

A Cielo, controlada por Bradesco e Banco do Brasil, inaugura amanhã sua quinta loja física, em um shopping popular de Osasco (SP). Foi a segunda abertura deste ano. As demais unidades já existiam e foram repaginadas. A meta da número um do setor de maquininhas é abrir outras seis lojas até o fim de 2020.

Aposta. A rede física se tornou uma opção de expansão e diversificação em meio à guerra das maquininhas. Ainda com pouca representatividade, o canal é uma aposta da Cielo em sua estratégia de ampliar participação e defender sua liderança dos novos entrantes.



