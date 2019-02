Em meio à maior concorrência, Alelo faz ofensiva junto a restaurantes

Enquanto os grandes bancos reforçam suas apostas no mercado de benefícios corporativos, a Alelo, líder do setor, fez um contra-ataque junto a uma ponta importante do setor: os restaurantes. Afinal, é a rede credenciada quem recebe os cartões da empresa, controlada por Bradesco e Banco do Brasil. A Alelo investiu mais de R$ 15 milhões em um programa para tentar amarrar os 550 mil estabelecimentos credenciados em sua rede de aceitação.

Isca. A aposta da empresa consiste em um combo que inclui novos planos comerciais, menor prazo de pagamento e ainda serviços como assistências elétrica, hidráulica e help desk, além de um novo canal de relacionamento. Os que aderirem ao pacote podem ter economia média de mil reais por ano, valor que pesa no bolso do pequeno empresário. Aproximadamente 95 mil estabelecimentos já fecharam um dos novos pacotes e a expectativa da Alelo é dobrar este número em 2019.

Atrás vem gente. Enquanto isso, os concorrentes avançam sob este mar. O Santander Brasil espera colocar sua empresa de benefícios, a Ben, na ativa ainda no primeiro trimestre deste ano. O espanhol coloca os pés neste mercado em meio à investida do Itaú Unibanco em uma participação minoritária na Ticket Serviços, do grupo francês Endered, no ano passado.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+