Em meio à pandemia, B3 digitaliza pedido de oferta de renda fixa

São Paulo, 15/04/2020 – Os emissores de títulos de renda fixa, como debêntures, letras financeiras e Certificados de Recebíveis imobiliários e agrícolas(CRIs e CRAs) poderão enviar a documentação e acompanhar a análise de ofertas públicas de forma eletrônica. Ou seja: a partir de agora, não será mais preciso o trânsito de documentos físicos.

Vantagens. O lançamento da plataforma coincide com a pandemia do novo coronavírus, que colocou parte do Brasil em isolamento social. Com o acesso digital, as ofertas de renda fixa poderão ser realizadas normalmente durante este período. Outro ganho é a transparência, dado que emissores e agentes do mercado poderão acompanhar o andamento do pedido de forma online.

