Em meio à reestruturação de dívida, OEC obtém garantia com a Mapfre

Enquanto o Grupo Odebrecht capitaneia a maior recuperação judicial da história brasileira, a OEC, construtora da holding e que está fora do processo, conseguiu contratar um seguro garantia com a seguradora espanhola Mapfre para a duplicação da Rodovia dos Minérios (PR-092), que liga Curitiba a Rio Branco do Sul, no Paraná. A cifra corresponde a 5% do valor do total do contrato da obra, de cerca de R$ 90 milhões. Trata-se de uma apólice que garante que o vencedor de uma licitação cumpra o projeto conforme previsto em contrato. As obras estão previstas para serem iniciadas no mês que vem. A construtora obteve a garantia em meio às negociações para reestruturação de sua dívida junto a credores internacionais.

Novela

A OEC foi homologada vencedora da licitação iniciada em 2017, há duas semanas. Apesar de ter ficado em segundo lugar na disputa pela Rodovia dos Minérios, o grupo recorreu contra o Consórcio Triunfo-TCE, que havia ficado em primeiro, mas foi considerado impossibilitado para tocar o projeto por descumprir um item do edital.

Pede para sair

A contratação da garantia ocorre em meio à discussão no âmbito da recuperação judicial da holding com seguradoras. Isso porque as companhias de seguros pedem para serem retiradas do plano uma vez que defendem que não são credores já que todas as obras estão em dia e sem sinistro. São cerca de R$ 5 bilhões em apólices. A OEC conseguiu a garantia considerando o fato de que o risco de não performance da construtora é baixo e a continuidade das obras e conquista de novos negócios são fundamentais para o sucesso da reestruturação. Procurada, a OEC não comentou. Já a Mapfre confirma que está em trâmite para viabilizar o processo junto à OEC.

