Em meio à Reforma, Brasilprev deslancha plano para quem não poupa

Enquanto o governo de Jair Bolsonaro tenta emplacar a reforma da Previdência, a iniciativa privada come pelas beiradas. A Brasilprev, empresa de previdência privada do Banco do Brasil, ampliou em 33% no primeiro trimestre a venda de um produto focado exatamente nos brasileiros que não têm hábito de poupar. Desde que foi lançado em agosto último, o Brasilprev Fácil já soma mais de 90 mil planos.

Sob nova direção. Liderada pelo ex-BB Walter Malieni desde janeiro, a Brasilprev, que tem como sócia a norte-americana Principal Financial Group, encerrou fevereiro com R$ 263 bilhões em ativos sob gestão. A cifra representa incremento de 10% na comparação com um ano antes.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+