Em meio à reforma, previdência privada recupera 100 mil investidores

A previdência privada começa a reverter a perda de investidores registrada no ano passado, devido à fuga de participantes que buscavam maior rentabilidade em meio à queda dos juros no País. Até julho, o setor recuperou 100 mil participantes, totalizando 13,2 milhões frente ao fim de 2018, de acordo com dados da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi).

Na mesma toada. Ainda não é possível afirmar se a previdência privada está colhendo os frutos do debate da reforma, que tornará as regras mais duras para a aposentadoria no País. Mas as contribuições seguem crescendo. O resultado de julho foi o melhor do setor nos últimos anos, com expansão de 52% e um total de R$ 12,4 bilhões em novas contribuições ante o mesmo período de 2018. No mesmo mês do ano passado, a previdência privada havia amargado recuo de 12,6%.

