Em meio a ringue nos pedágios, Santander e Sem Parar fecham parceria

Em mais um capítulo das novas arenas para os grandes bancos, o Santander Brasil e a Sem Parar, de pagamento automáticos, firmaram parceria para oferecer produtos e serviços combinados aos clientes. O primeiro passo será oferecer condições diferenciadas no financiamento de veículos e na mensalidade da tag, cavando um espaço na preferência dos motoristas.

Ringue. O setor de pedágios eletrônicos se tornou um verdadeiro ringue dos grandes bancos nos últimos anos e cada um adotou uma estratégia. Apesar de ter sido o último a entrar no segmento, o Santander se uniu à líder. Enquanto Bradesco e Banco do Brasil criaram a marca Veloe do zero, o Itaú Unibanco comprou 50% da ConectCar, da qual é sócio com o Grupo Ultra.

Notícia publicada no Broadcast no dia 24/01/2020, às 10:03:06

