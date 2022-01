Em menos de 10 dias, ‘Monstro do Leblon’ vende R$ 1,5 bi em ações do Inter

Em menos de 10 dias neste início de 2022, a gestora carioca Ponta Sul, de Flávio Calp Gondim, apelidado no mercado financeiro de “Monstro do Leblon” – por não ter medo de assumir riscos – vendeu R$ 1,5 bilhão em ações do Banco Inter. Foram ao menos 60 milhões de papéis do banco mineiro vendidos em dois milionários leilões na B3, com o objetivo de fazer caixa e estancar as fortes perdas da carteira.

Após os leilões, intermediados pela corretora do BTG Pactual, a fatia da Ponta Sul no Inter caiu de 12% para menos de 5%, nas contas do mercado. No melhor momento, o “Monstro” chegou a ter 20% do banco digital. O problema é que seu fundo opera alavancado, na prática, pegando dinheiro para fazer operações na bolsa. Com a queda das ações do banco, a conta chegou.

A ação do Inter acumula baixa de 50% em 12 meses (18% só este mês), em movimento que acompanha o de outras fintechs ao redor do mundo, mas também é potencializado pela piora do mercado local. O papel chegou a superar R$ 80 em meados do ano passado, mas na sexta-feira caiu a R$ 19. Por isso, a carteira precisa desfazer essas posições e reduzir a alavancagem.

O fundo da Ponta Sul começou 2021 com patrimônio de R$ 3,3 bilhões. No último dia 12, tinha R$ 1 bilhão, segundo a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Só este mês, a cota recua 30%. O “Monstro do Leblon” é uma das figuras mais enigmáticas do mercado financeiro, pouco se sabe sobre ele e até imagem de Gondim é difícil de achar na internet.

