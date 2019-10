Em menos de um mês, BB renegocia R$ 4 mi em dívidas no whatsapp

O Banco do Brasil renegociou R$ 4 milhões em dívidas em menos de um mês do lançamento da funcionalidade no WhatsApp. O tema foi assunto de 14 mil clientes no chatbot do banco desde o dia 20 de setembro.

Não para não. A inteligência artificial do BB deve evoluir mais. No processo atual, ainda é necessária interação humana. Em um futuro próximo, o BB quer acabar com isso. Prevê para breve o lançamento de um bot negociador, que permitirá a contratação de acordos, sem interação humana, e tudo pelo WhatsApp.

