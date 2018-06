Em negociação, Odebrecht paga R$ 100 mi para BNDES e BB

Nas negociações com os bancos para obter R$ 2,6 bilhões em crédito novo, a Odebrecht aceitou pagar cerca de R$ 100 milhões em dívidas em aberto que detinha com o Banco do Brasil e cifra de igual montante junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O pagamento foi uma das condições impostas para que o acordo financeiro, confirmado na última sexta-feira, dia 25, pelo Grupo, fosse concluído. No caso do BNDES, o restante da dívida foi rolada para frente.

