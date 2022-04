Em nova investida em casas de análise, XP compra Inside, de Lucas Pit Money

Em mais uma investida no mercado de casas de análise, a XP acaba de fazer uma nova aquisição. Fechou a compra de uma fatia de 20% da Inside Research, fundada pelo economista Lucas Nogueira, mais conhecido como Lucas Pit Money, que tem um canal no Youtube com mais de 360 mil inscritos. Os valores não foram revelados. É mais um movimento na área por parte da plataforma, que comprou a Levante e tem participação na Suno, na OHM Research e na Spiti, que se fundiu ao Primo Rico.

Por trás da estratégia de aquisições, está mais do que o conteúdo de empresas especializadas em falar com pessoas físicas. A XP está de olho na chamada “geração de ‘leads'”, ou pessoas interessadas em seu serviço. O termo é, aliás, bastante utilizado no mundo da publicidade. Os sócios dessas casas, no geral, têm grande exposição em redes sociais e muitos seguidores.

Desde o ano passado, há uma onda de aquisições de casa de análise de investimento. Além da operação feita pela XP, o BTG comprou a Empiricus, que por anos navegou sozinha nesse mercado no Brasil. Já a Eleven foi vendida para o Modal, que no ano passado foi adquirido pela XP. Hoje a maior casa, ainda independente, é a Nord.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 20/04/22, às 11h30.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com