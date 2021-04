Em nova semana de testes para ofertas de ações, Blau retoma IPO dia 15

Três empresas do setor de saúde terão os preços de suas ações conhecidas nas ofertas públicas iniciais (IPO, na sigla em inglês) na semana que vem. Além da oferta das debêntures da Vale pelo BNDES. É mais um teste para o mercado de capitais brasileiro, que vem sofrendo por conta da turbulência política, econômica e a dramática situação de colapso da Saúde.

Deixa quieto. Esta semana, investidores só entraram em operações nas quais conseguiram preços melhores, o que acabou até derrubando a oferta inicial da LG Informática e postergou a da Blau Farmacêutica para dia 15, quinta-feira da semana que vem.

A Blau afirmou que não vai mexer na faixa de preço esperada, entre R$ 44,60 e R$ 50,60, mas reduzirá a oferta e a fatia a ser vendida para a saída de acionistas. Nesta semana, a Diagnósticos das Américas (Dasa) deu desconto de 10% em relação ao piso da faixa de preço oferecido inicialmente, assim como a Allied Informática, que ainda reduziu de R$ 500 milhões para R$ 220 milhões a oferta.

Agora as atenções de voltam para os IPOs da Viveo e da rede de hospitais Mater Dei, ambos no dia 14, quarta-feira. Conforme informaram no prospecto preliminar, a expectativa é de que cada uma delas gire em torno de R$ 1,9 bilhão.

