Em nova tentativa, BMG atrai âncoras e precifica IPO de mais de R$ 1 bi dia 24

A segunda tentativa de abertura de capital do Banco BMG, da família Pentagna Guimarães, deve ter êxito. Depois de frustrada no ano passado, diante da pressão por preço feita por investidores, as primeiras reuniões com o mercado ao longo das últimas semanas parecem ter convencido os investidores. O banco mineiro já atraiu pelo menos dois âncoras que garantiram boa parte da oferta estimada em pouco mais de R$ 1 bilhão. Contribuiu o fato de a instituição financeira ter entregue o resultado que havia prometido no roadshow em dezembro do ano passado. A previsão é que a oferta do banco BMG seja precificada no dia 24 de outubro e a atualização do prospecto com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que regula o mercado de capitais, ocorra até hoje.

Fila. Neste mês, a Bolsa deve ser palco de três ofertas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês). Além de BMG, estão com um IPO na rua Vivara e C&A. Procurado, o BMG não comentou.

