Em onda ESG, plataforma Socialab chega ao Brasil

A plataforma de inovação aberta Sociolab acaba de desembarcar no Brasil. Presente em Chile, México, Guatemala, Colômbia, Uruguai e Argentina, ela será representada no País pela Impact Beyond, empresa voltada a soluções para corporações que buscam causar impacto econômico, social e ambiental.

Hub do tema. Pausado por causa da pandemia, o negócio foi retomado e, no próximo mês, começará o primeiro projeto da plataforma no Brasil. Além da Socialab ao Brasil, a Impact Beyond representa outra plataforma de impacto social no país, o fiiS – Festival Internacional de Inovação Social.

Quem é. A Socialab é reconhecida pelo Fórum Econômico Mundial e tem 217 processos de inovação aberta com 160 clientes, como Redbull Amaphiko, Samsung, Walmart, Unesco, Fresh Water e Chivas Venture.

19/10/2020

