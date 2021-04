Em um dia, estande de megaempreendimento em SP converte em venda 30% das visitas

Mesmo com a alta no preço dos imóveis e no custo da construção civil, a demanda por moradia continua forte em São Paulo. Pelo menos é o que indicam as vendas no Parque Global, empreendimento que está sendo erguido em um terreno de 218 mil m2 perto do Parque Burle Marx, na zona Sul da cidade. No primeiro dia em que foi reaberto, no domingo, o estande recebeu a visita de 20 famílias e seis delas saíram de lá com o contrato assinado.

A Benx Incorporadora, responsável pelo empreendimento com a incorporadora norte-americana Related, vendeu R$ 230 milhões no primeiro trimestre, com alta de 130% em relação ao mesmo período no ano passado. Do total, R$ 110 milhões foram provenientes do Parque Global e R$ 53 milhões do Viva Benx Vila Olímpia, projeto do segmento econômico.

