Em um mês, quase 300 empresas buscam consultoria do Fleury para retomada

Com a perspectiva de volta de funcionários e clientes às empresas e ao comércio, após meses de isolamento, quase 300 empresas fecharam contrato com Grupo Fleury, de medicina diagnóstica, para tentar evitar maior contaminação com a retomada dos negócios. As empresas que assinaram contratos de junho para cá representam 400 mil vidas.

O Bradesco e o Iguatemi estão entre as primeiras empresas a contratarem o serviço do Fleury. Ele envolve testagem diagnóstica de funcionários, consultoria médica para definição de protocolos de segurança de saúde e coordenação de cuidados com aplicação de telemedicina e prontuário eletrônico.

