Em uma semana, Buffett vai do lucro ao prejuízo com a Stone

Em questão de dias, o lucro do megainvestidor Warren Buffett com a Stone virou prejuízo. Na semana passada, após o balanço do terceiro trimestre da empresa de maquininhas ser divulgado, a ação caiu 34% em um único dia. Ficou abaixo dos US$ 24 que a Berkshire Hathaway, empresa de investimento de Buffett, pagou por 14,2 milhões de papéis na oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Nasdaq, em 2018. Na tarde de ontem, a ação era negociada a US$ 16,73, quase na mínima histórica (US$ 16,71).

A ação da Stone recua 80% neste ano diante dos problemas na concessão de crédito, que obrigaram a companhia a paralisar os novos empréstimos em meados do segundo trimestre. A Stone espera reabrir essa frente de negócios na virada do ano ou no início do próximo, mas o prazo é visto como incerto. De todo modo, outras adquirentes, como PagSeguro e Cielo, caem mais de 45% neste ano, diante do cenário econômico turbulento e da alta da Selic.

Peso da pandemia

Foram poucos os pregões desde o IPO nos quais a Stone fechou abaixo do preço da oferta. A maior parte deles aconteceu entre março e maio de 2020, época em que o baque da pandemia da covid-19 sobre os mercados mundiais pesou sobre todas as ações. A recuperação foi espetacular: de abril do ano passado a fevereiro deste ano, os papéis da Stone quadruplicaram de valor – para voltar a cair nos meses seguintes.

Até agora, porém, Buffett não realizou o prejuízo com a Stone. No primeiro semestre, a Berkshire Hathaway vendeu mais de 3 milhões de ações da companhia, a um preço maior que o atual e o do IPO. Em setembro, dado mais recente, a gestora tinha 10,7 milhões de papéis. Naquele mês, eles valiam US$ 371,3 milhões. Na tarde de ontem, cerca de US$ 180 milhões.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 22/11/21

