Embracon mira região Nordeste para crescer em consórcio imobiliário

A Embracon, especializada no setor de consórcios, está de olho em oportunidades na Região Nordeste para crescer no segmento imobiliário. No primeiro trimestre, enquanto 37% dos imóveis foram adquiridos por esta modalidade no Sul do País, no Nordeste essa proporção foi de cerca de 20%.

Outperform

Em todo o Brasil, a Embracon registrou incremento de 14,45% nas vendas de novas cotas de consórcio imobiliário de janeiro a março. Já o mercado como um todo cresceu, em média, 8% no mesmo período, segundo a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (Abac).

