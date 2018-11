Embratel investirá R$ 180 mi para ampliar rede de telecom e TI em PE

A Embratel venceu licitação do governo de Pernambuco para oferecer soluções de telecomunicações, tecnologia da informação e mobilidade para o Projeto “Pernambuco Conectado”.

Com isso, a operadora investirá R$ 180 milhões na infraestrutura do Estado, para ampliar a rede e a oferta de serviços de dados, voz, segurança de rede, Wi-Fi e comunicação unificada. O projeto busca o desenvolvimento de uma nova rede corporativa no governo pernambucano para integrar serviços e melhorar o atendimento de diferentes órgãos do Estado.