Emilio Odebrecht indica sucessor para controladora

Emilio Odebrecht anunciou na quinta-feira, dia 13, a indicação de Maurício Bahia Odebrecht para presidir a Kieppe Patrimonial, empresa controladora da Odebrecht S.A. A comunicação foi feita durante a reunião anual do grupo para debater resultados, orçamento e metas para o ano que vem. Filho de Emilio e irmão de Marcelo Odebrecht, Maurício, no entanto, só vai assumir a empresa após um processo de capacitação que ocorrerá ao longo de 2019. Segundo interlocutores, Emilio Odebrecht foi direto e sereno. O comportamento foi semelhante ao demonstrado na ocasião em que informou que deixaria o cargo de presidente do conselho de administração da empresa. O executivo concluiu, assim, seu programa de sucessão no grupo.

Quem? Mauricio Odebrecht, com 44 anos, é administrador de Empresas pela FACS Salvador, BA. Construiu sua carreia nos investimentos agroindustriais e na gestão patrimonial da EAO, empresa do núcleo familiar de Emilio Odebrecht, da qual é Diretor Presidente.

Onde? O encontro anual do grupo reuniu cerca de 160 pessoas entre representantes dos acionistas da Odebrecht S.A., do Conselho de Administração e Diretoria, bem como membros dos Conselhos de Administração e Diretorias das empresas controladas da companhia.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast +