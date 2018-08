Emissão de debêntures da Celesc Distribuição é o primeiro negócio com banco privado

A Celesc Distribuição, de Santa Catarina, fez seu primeiro negócio de crédito com bancos privados. A empresa anunciou hoje uma emissão de R$ 250 milhões em debêntures (títulos de dívida). Do total, o Santander Brasil encarteirou R$ 150 milhões. O banco liderou um sindicato formado com o chinês BOCOM BBM. As debêntures vão pagar retorno do CDI mais 1,90% ao ano e o vencimento é julho de 2023.

Histórico. A empresa foi criada em outubro de 2006 a partir da desverticalização das atividades de geração e distribuição de energia elétrica da Celesc – Centrais Elétricas de Santa Catarina, em atendimento ao marco regulatório do Setor Elétrico Nacional. A Celesc Distribuição responde pela prestação dos serviços de energia elétrica para mais de 2,6 milhões de clientes e cada unidade consumidora utiliza, em média, 503,29 kWh/mês, o maior índice da região Sul do País.

