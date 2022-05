Empírica tem novo sócio para liderar gestão de fundos de renda fixa

A gestora Empírica chamou um novo sócio para comandar a gestão dos fundos de renda fixa, atualmente com produtos voltados a investidores qualificados e profissionais, e que em breve serão oferecidos também para o varejo. É Renato Lazaro Ramos, que tem mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro, com passagens por Bradesco Asset Managment e HSBC Asset Management. Especializada em produtos de crédito estruturado, a Empírica tem 50 fundos em sua prateleira e R$ 7 bilhões em ativos sob gestão.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 17/05/22, às 11h03

