Impulsionada pela explosão do número de investidores pessoas físicas na Bolsa, a Empiricus ultrapassou a marca de 400 mil assinantes, com uma média de 500 novas assinaturas por dia. A expectativa da companhia, que está no mercado desde 2009, é chegar ao fim de 2021 com 500 mil usuários da plataforma da casa de análise.