Emprego formal recua, mas oferta de vagas anunciadas cresce

Apesar da queda do número de empregos formais em 2017, as perspectivas para 2018 são mais encorajadoras. Levantamento da Vagas.com, empresa de soluções tecnológicas para recrutamento e seleção, indica que o número de oportunidades de trabalho anunciadas no ano passado aumentou 11%, alcançando 147.897 novas oportunidades. A oferta cresceu a partir do terceiro trimestre. A maior quantidade de vagas anunciadas foi para cargos de entrada nas empresas, como juniores e trainees, com avanço de 26%. Vagas em níveis de suporte a gestão, especialmente para profissionais plenos e seniores, também tiveram leve alta. Em contrapartida, cargos de média e alta gestão ainda não retomaram.

Puxando o bloco. O setor de comércio puxou a fila, com alta de 8% na oferta de vagas, seguido pela indústria, com acréscimo de 5% frente a 2016. Na contramão, o setor de serviços apresentou retração de 3%. Instituições financeiras, companhias de telecomunicações e de tecnologia lideraram as publicações de trabalho, mas não impediram o saldo negativo do setor. //LUCIANA COLLET

