Emprego no varejo atinge melhor patamar desde 2014

O comércio varejista do Estado de São Paulo abriu, em novembro, novas vagas formais pelo quinto mês consecutivo. Impulsionado na época pela preparação para o Natal, o varejo criou mais de 15 mil empregos com carteira assinada, conforme dados da FecomercioSP. Ao se considerar o resultado acumulado nos 11 meses do ano, 2017 marcou uma recuperação: o saldo de vagas ficou positivo pela primeira vez desde 2014. (Dayanne Sousa)

