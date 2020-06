Empresa de meio de pagamentos do Grupo Martins chega a R$ 1 bi de receita

A Única, empresa de adquirência do Tribanco, braço financeiro do Grupo Martins, atingiu R$ 1 bilhão em faturamento em junho, com crescimento de mais de 500% em relação ao mesmo mês do ano passado. No período entre janeiro a maio deste ano, movimentou aproximadamente o mesmo valor do acumulado em todo o ano de 2019, cerca de R$ 880 milhões. A projeção é que ao fim de 2020 o faturamento chegue em R$ 3 bilhões.

Crise. O fato de a Única ter sua base de clientes em setores essenciais, como alimentos e farmácias, contribuiu para o aumento do faturamento nos meses de março e abril e também na projeção de receita no ano.

contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter