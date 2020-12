Empresa de software Ao³ quer morder 10% de mercado de ponto de vendas

A disputa pelo mercado de softwares para o varejo é grande e a movimentação das empresas não parou com a venda da Linx para a Stone. Companhias menores têm procurado preencher espaços com produtos e serviços em nichos específicos do comércio. A ao³, por exemplo, acaba de fechar parceria com a portuguesa XD Software, para a venda de softwares de pontos de venda para pequenos e médios empreendedores.

Para pequenos. Seus principais concorrentes são a própria Linx, Eleve da TOTVS, Senior e Consumer, que desenvolvem softwares com o mesmo perfil de clientes: bares, restaurantes, lanchonetes e salões de beleza. Com a parceria, a ao³ quer morder 10% desse mercado. É uma área em que, mesmo no meio à crise sanitária, contabilizou a abertura de 98 mil empreendimentos, de acordo com a pesquisa Mapa de Empresas, do Ministério da Economia.

Pedacinho. O mercado de ponto de venda representa um pedaço do que a Linx atende e gerou uma guerra entre Stone e Totvs para ficar com a empresa. Incluindo softwares de gestão, a Linx tem 45,6% do mercado de softwares para empresas de todos os portes no setor de varejo, segundo estudo mais recente “Software de Gestão para Varejo e e-Commerce” do IDC.

