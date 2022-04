Empresa do BTG Pactual busca R$ 1 bilhão para comprar commodities

Em meio à disparada do preço das commodities no mercado internacional, a Engelhart, trading fundada pelo BTG Pactual, prepara captação de R$ 1 bilhão por meio de Certificado de Recebíveis Agrícolas (CRA), uma das maiores ofertas do ano, em operação prevista para ser fechada em junho. O dinheiro será usado para a compra de produtos como soja, milho, além de farelo e óleo de soja para exportação.

Fundada pelo BTG em 2013, a Engelhart tem presença em seis países, com 13 escritórios e 250 funcionários. Foi naquele ano que o banco quis dar novo fôlego ao negócio de commodities e estabelecer uma plataforma física de comercialização de produtos, que fosse global e diversificada. A Engelhart tem como negócio principal a comercialização e a exportação de produtos agrícolas, com foco em grãos e oleaginosas e seus derivados, como soja e milho. A empresa também concede crédito a seus fornecedores.

A emissão do CRA está sendo feita pela Vert Companhia Securitizadora e tem o BTG como coordenador líder e único banco participante. A definição da taxa de remuneração será dia 8 de junho, e as apresentações para investidores começam em 26 de maio. A oferta é feita com garantia firme, ou seja, o próprio BTG pode ficar com os papéis na ausência de demanda do mercado.

A oferta da Engelhart ocorre em meio a um boom recente de emissões de CRA e também de Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI), enquanto a janela para ofertas de ações segue fechada, especialmente para aberturas de capital (IPO, em inglês). Só em operações em análise na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) são R$ 8 bilhões em CRI e CRA. Fora ainda várias outras operações em preparação que nem foram ainda enviadas para o regulador, segundo o executivo de um banco de investimento.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 22/04/2022 às 11h47

O Broadcast+ é a plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse

http://www.broadcast.com.br/produtos/broadcastplus/

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter