Empresa norte-americana de tratamento de água prepara série de aquisições no Brasil

A norte-americana Culligan, de tratamento de água, planeja uma série de ao menos três aquisições de empresas do setor no Brasil no ano que vem. A multinacional acaba de acertar a compra da paulistana PMS Solutions, que trabalha com aluguel de purificadores para hotéis, restaurantes e cafés. O valor da transação não foi revelado.

Pela frente, o grupo tem apetite por novos negócios no Brasil, especialmente porque o País ainda é um mercado incipiente em tratamento de água, com demanda crescente de empresas e pessoas físicas por práticas sustentáveis. Como parte do seu portfólio, o Brasil responde por 5% do faturamento.

É a segunda aquisição da Culligan por aqui desde 2019, quando ficou com a fabricante local de purificadores IBBL. Ao todo, o grupo vem crescendo e incorporando mais de 35 marcas em cuidado com a água ao redor do mundo.

22/11/21

