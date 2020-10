Empresário Ronaldo Cezar Coelho vende 5,1% da Light para Sicupira por R$ 260 mi

O empresário Ronaldo Cezar Coelho, maior sócio privado da Light, fechou nesta quarta-feira, 21, a venda de 5,1% de suas ações para o investidor Beto Sicupira, um dos sócios da gestora 3G Capital, dona de empresas como ABInBev, Burger King e Lojas Americanas. A operação movimentou R$ 260 milhões.

Pode isso, Ronaldo? Cezar Coelho tem ao redor de 22% das ações da Light, enquanto a mineira Cemig tem 23%. Na operação, o empresário está se desfazendo de cerca de 15 milhões de ações, reduzindo sua participação para cerca de 17%. A operação é privada, ou seja, está sendo feita fora da Bolsa.

Sonho grande. No começo do ano, Cezar Coelho comprou, por meio do fundo Samambaia, lote grande de papéis da Light do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e com mais compras em Bolsa, chegou à participação de 22% do capital. O empresário não esconde de seus interlocutores que seu sonho é ver a Light virar uma corporação na B3, como são chamadas as grandes empresas de capital pulverizado.

Subiu ao pódium. Sicupira possuía 4,9% da empresa de energia e, com a compra, passa a deter 10%, o terceiro maior acionista privado, de acordo com uma das fontes.

